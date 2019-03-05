Заубер Банк ввел два новых вклада.

«Заубер – Верное решение» открывается сроком на три года. Проценты начисляются по периодам: с первого по 365 день — 7,7%, с 366-го по 730-й — 8,4%, с 731-го по 1 096-й — 7,4%. Средняя годовая ставка за полный срок депозита составит 7,83%. Проценты ежемесячно капитализируются.

«Заубер — 400 дней» можно оформить под 7,38% годовых (с первого по 365 день — 7,3%, с 366-го по 400-й — 8,2%). Выплата процентов производится ежемесячно.

Сумма первоначального взноса по вкладам — от 100 тыс. рублей. Пополнение для них не предусмотрено. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке за соответствующий период, уменьшенной на 1 процентный пункт.

Кроме того, по депозиту «Заубер — Инфинити» увеличена процентная ставка с 7,1% до 8,2% годовых. Минимальная сумма — 200 тыс. рублей, максимальная сумма — 2,5 млн рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно. Возможно частичное расходование денежных средств до неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. При открытии выпускается банковская карта Visa Infinite согласно действующим тарифам банка.

Завершен прием депозитов «Заубер — Фортуна», «Заубер — Фортуна Лонг» и «Заубер — Пополняемый».