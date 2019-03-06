В преддверии Международного женского дня Московский Кредитный Банк проводит акцию в рамках потребительского кредитования. С программой «Твоя весна» заемщики могут получить от 200 тыс. до 3 млн рублей на любые цели без обеспечения и подтверждения дохода. Срок финансирования составляет от шести месяцев до 15 лет. Ставка зафиксирована на весь период акции — 10,5% годовых.

Срок рассмотрения заявки — от одного часа. Положительное решение действует в течение одного месяца. Услуга страхования подключается по желанию клиента.

«Последнее время банк часто проводит подобные акции. Предлагая крупную сумму под низкую ставку, Московский Кредитный Банк дает возможность сделать хороший подарок или осуществить давние мечты», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.

Акция проходит до 31 марта 2019 года включительно.

Данное предложение действительно только для клиентов, не имеющих на дату подачи заявки действующих кредитов в банке. Заемщик не должен являться предпринимателем или собственником бизнеса.