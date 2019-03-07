Московский Индустриальный Банк с 7 марта предлагает вклад «Время — деньги». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок составляет 360 дней и разделен на четыре периода начисления процентов, каждый период равен 90 дням: с первого по 90-й день — 6,5%, с 91-го по 180-й день — 7,25%, со 181-го по 270-й день — 7,75%, с 271-го по 360-й день — 8,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 7,5%.

Дополнительные взносы предусмотрены в первые 90 дней срока действия договора.

Размер дополнительных взносов и периодичность внесения неограниченны. Проценты выплачиваются по истечении каждого расчетного периода или капитализируются. Открыть депозит можно до 31 мая.

«При досрочном расторжении договора со 181-го дня проценты выплачиваются по ставке 3,5% годовых. Оформление депозита возможно в офисах банка, открытие дистанционно не предусмотрено», — комментирует эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.