В этом году «Рокетбанк» предложит клиентам, помимо специального продукта для самозанятых, виртуальные карты, мультивалютные карты и кредитные продукты. Об этом рассказала в ходе пресс-конференции CEO «Рокетбанка» Анастасия Ускова.

«Мы планируем начать с овердрафтов. Эта дополнительная возможность к нашей дебетовой карте увеличит лайфтайм наших клиентов (срок «жизни» клиентов в банке. — Прим. ред)», — пояснила она.

Ускова также отметила, что отсутствие овердрафтов и кредитных продуктов — это одна из причин, по которой клиенты уходили в другие банки.

По ее словам, «Рокетбанк» также думает о запуске весной-летом 2019 года продукта cash on card, то есть зачисления суммы кредита на дебетовую карту «Рокета».

«Возможно, такие кредиты мы будем выдавать на конкретные цели или покупки у конкретных партнеров, — уточнила Ускова. — Дальше подумаем о кредитных картах».

«Привет, Олег Юрьевич, мы становимся взрослыми», — шутливо обратилась она к основателю Тинькофф Банка, делая заявление о скором запуске кредитных продуктов.

Ускова также обратила внимание, что появятся новые возможности пополнения карт «Рокетбанка». «Помимо переводов из «Открытия» и Московского Кредитного Банка, мы предложим, например, пополнение через объединенную сеть «Евросеть/Связной», — сказала она.

Кроме того, по словам Усковой, у карт «Рокетбанка» появится абсолютно новый дизайн.