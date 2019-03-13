Средний чек в феврале 2019 года показал рекордный рост, увеличившись на 2,3% к январю — до 573 рублей. Однако к февралю прошлого года рост составил 0,5%. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

«Для февраля у среднего чека нет единого тренда поведения. В 2015—2016 годах он снижался относительно январских значений. В 2017—2018 годах был отмечен рост среднего чека по сравнению с предыдущим месяцем, пусть и не превышающий одного процента. Однако в минувшем феврале средний чек вырос сразу на 2,3% и достиг отметки в 573 рубля. Это рекордное значение для февраля и рекордный месячный рост за последние годы наблюдений», — говорится в сообщении.

«Столь резкий рост среднего чека в феврале, скорее всего, обусловлен последствиями повышения НДС, которое привело к росту цен», — пояснил президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

В Москве средний чек прибавил 2% и в Санкт-Петербурге — 2,5%. Таким образом, значение московского чека достигло отметки в 761 рубль, а питерского — 736 рублей. Однако за год размер чеков снизился и в Москве (минус 0,7%), и в Санкт-Петербурге (минус 4,2%).