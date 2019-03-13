ЦБ установил официальные курсы валют на 14 марта. Курс доллара понизился на 17,84 копейки, составив 65,589 рубля (65,7674 рубля на 13 марта). Курс евро уменьшился на 4,35 копейки до 74,0237 рубля (74,0672 рубля на 13 марта).



Российская валюта во вторник продолжила укрепляться, отыгрывая позитивный настрой инвесторов к рисковым активам, отмечают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

«Рубль фактически вернулся к привычным отметкам вблизи 65,5 в паре с долларом, устойчиво преодолеть которые ему пока не удается из-за сохраняющихся санкционных рисков», — комментируют эксперты.

Эти риски, продолжают они, накануне вновь возросли на фоне сообщений об одобрении в палате представителей США ряда антироссийских законопроектов, предполагающих подготовку дополнительных докладов, в том числе об активах президента.

«Данные законопроекты не предполагают ужесточения санкций, но вновь напоминают рынку о сохранении геополитических рисков, ограничивая потенциал укрепления валюты», — поясняют аналитики.

Тем временем предстоящая в четверг публикация ежемесячного отчета ОПЕК и обсуждение вариантов продления сделки ОПЕК+ сохраняют нефть на комфортных уровнях, формируя поддержку для российской валюты.

Из прочих локальных факторов поддержки, актуальных для рубля на текущей неделе, эксперты называют аукционы ОФЗ сегодня, 13 марта, и стартующие в пятницу налоговые выплаты. Кроме того, статистика по промышленному производству в еврозоне (выйдет в 13:00 мск) может позволить рублю чувствовать себя комфортнее в паре с евро, не исключают эксперты.