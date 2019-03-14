Общие сборы компании «Абсолют Страхование» по итогам 2018 года составили 4,2 млрд рублей, что на 30% больше показателей 2017 года. Такие данные представлены в релизе страховщика, распространенном в четверг, 14 марта.

Компания получила за прошлый год прибыль в размере 175 млн рублей, указано в сообщении.

Активы «Абсолют Страхования» составили 6,7 млрд рублей. Собственный капитал за год вырос на 13% и превысил 1,5 млрд рублей.



Объем выплат по страховым событиям увеличился на 70% и составил более 1,5 млрд рублей. «Стабильный рост наблюдается в ключевых направлениях, таких как страхование имущества и ответственности, грузов и водного транспорта, НС и медицины, ипотеки и авто», — говорится в сообщении.