По мнению регулятора, АТБ не может стоить меньше 6 млрд рублей, сказал зампред ЦБ Василий Поздышев

Центробанк, оставшийся владельцем Азиатско-Тихоокеанского Банка после провала сегодняшнего аукциона по его продаже, сохраняет решение о гарантировании непрерывности деятельности кредитной организации, и клиенты АТБ могут не беспокоиться за сохранность своих средств. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Василий Поздышев.

Аукцион был признан не состоявшимся, поскольку участники не вышли на торги, передал Поздышев порталу Банки.ру через пресс-службу ЦБ. «При подготовке к аукциону мы не исключали и такого варианта развития событий», — добавил он.

Ранее сообщалось, что к участию в аукционе были допущены два игрока: Совкомбанк и Московский Кредитный Банк. Комментируя признанный не состоявшимся аукцион, в МКБ указали, что «банк пересмотрел свое видение развития в регионе», а в Совкомбанке заметили, что для него оказалась слишком высокой нижняя ценовая планка аукциона.

Напомним, что Центробанк выставил на продажу 99,99999833333333% уставного капитала АТБ со стартовой ценой чуть больше 9,857 млрд рублей, а минимальная цена реализации акций была установлена в 6 млрд 1 рубль.

«Банк России считает, что в текущей ситуации Азиатско-Тихоокеанский Банк не может стоить менее 6 миллиардов рублей. После возвращения к вопросу о продаже банка будут также определены и возможные ценовые параметры продажи», — отметил Поздышев.

По его словам, Банк России не отказывается от планов продажи Азиатско-Тихоокеанского Банка. «Мы вернемся к рассмотрению этого вопроса еще раз по итогам 2019 года, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить перспективы работы банка с учетом его годовых результатов работы», — сказал зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что АТБ продолжает работу в нормальном режиме. В связи с тем что продажа банка отложена на несколько кварталов, в ближайшее время в банке будут созданы постоянные органы управления (сейчас, напомним, там временная администрация в лице Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора).



«Клиенты банка могут не беспокоиться за сохранность своих средств, размещенных в банке, решение Банка России о гарантировании непрерывности деятельности банка сохраняется», — заверил Поздышев.

