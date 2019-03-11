Совкомбанк и Московский Кредитный Банк (МКБ) допущены до аукциона по продаже Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России.

«На сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» опубликован перечень допущенных к торгам участников: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Московский Кредитный Банк», — сказали в пресс-службе.

Организатором торгов выступает Банк России. Стартовая цена аукциона составляет 9,857 млрд рублей.

ФАС согласовала заявки МКБ и Совкомбанка на покупку АТБ Федеральная антимонопольная служба согласовала заявки Совкомбанка и Московского Кредитного Банка (МКБ) на покупку 99,9% голосующих акций Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), сообщили RNS в пресс-службе ФАС.

Банк будет продан на голландском аукционе — с постепенным снижением цены и разворотом аукциона на повышение, в случае если цену на этапе снижения подтвердили не менее двух участников. Снижаться стартовая цена будет каждые полчаса на 1,285 млрд рублей. Шаг аукциона на повышение — 100 млн рублей, торговый период на повышение — 20 минут. Торги пройдут 14 марта.

АТБ с апреля прошлого года санировался через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Банку России принадлежит 99,99% кредитной организации. АТБ будет первым среди санируемых банков, выставленных на продажу.

