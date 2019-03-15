Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,77% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 2 476,73 пункта. Индекс РТС повысился на 1,25% — до отметки 1 196,75.

Обыкновенные акции «Газпрома» подорожали на 1,23%, бумаги «ЛУКОЙЛа» — на 0,97%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» подешевели на 0,54%, акции Московской биржи — на 0,46%, Сбербанка — на 0,05%.



По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, поддержку российским акциям оказала ситуация на западных площадках. «В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P 500 росли на 0,2% и 0,3% соответственно», — поясняет он в комментарии, распространенном незадолго до окончания торгов.

«Негативом для российских бумаг могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 67 долларов, однако данный фактор лишь сдержал покупки», — добавляет Зварич.

«В пятницу наблюдалось увеличение спроса на глобальные рисковые активы, чему способствовало ночное голосование британских законодателей за отсрочку Brexit. Также оптимизма добавило заявление премьера китайского Госсовета о том, что в рамках поддержки слабеющей экономики может использоваться снижение ставки и другие инструменты. Однако наш рынок некоторое время снижался, находясь под давлением усилившегося во второй половине нашей сессии нисходящего движения нефти и западных площадок, а также активного укрепления рубля, шедшего вразрез с динамикой нефтяного рынка. Но как только цены на нефть стабилизировались и начали отскакивать, российские фондовые индикаторы продемонстрировали резкий восходящий импульс, обновив дневные максимумы», — комментирует динамику рынка эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

