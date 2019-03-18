Балтинвестбанк обновил условия по автокредитам. Теперь заемщик может оформить кредит на покупку подержанного автомобиля без первоначального взноса, ранее заемщику необходимо было внести минимум 20% собственных средств от стоимости машины.

Ставка по кредиту на покупку подержанной машины у неофициального дилера осталась без изменений и составляет от 18,7% до 20,45% годовых, а у официального дилера максимальная ставка была увеличена на 1 п. п. и теперь варьируется от 17,2% до 19,2% годовых.

При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. Максимальная сумма кредита варьируется от 1,5 млн до 3 млн рублей и зависит от величины первоначального взноса, но не может быть более 110% от стоимости автомобиля, уменьшенной на размер первоначального взноса. Оформить автокредит можно на срок от двух до семи лет. При отказе заемщика от покупки полиса страхования каско процентная ставка будет увеличена на 3 п. п.

«Согласно данным рейтинга автокредитных банков, по итогам 2018 года Балтинвестбанк занял шестое место в топ-10 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.