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• Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%. Как отмечается в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Центробанк допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году. В ЦБ также считают возможным выход на нейтральную ключевую ставку в 2020 году. При этом регулятор снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года с 5—5,5% до 4,7—5,2% и ожидает ее возвращения к 4% в первой половине 2020-го. Как заявила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиуллина, при замедлении инфляции ставки по ипотеке могут снизиться до 8% и даже ниже.

• Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих. Документ будет опубликован во II квартале 2019 года, сообщила в пятницу пресс-служба министерства. По данным СМИ, министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег. Эксперты предполагают, что это необходимо для уменьшения объемов финансовых поощрений госслужащих. Согласно данным Росстата, средняя заработная плата федерального чиновника в 2018 году составила 126,6 тыс. рублей.

• Доверительные управляющие доработали детали концепции индивидуальных пенсионных счетов (ИПС), о необходимости введения которых заявляли ранее. Отличительные особенности счета — налоговые льготы, система страхования и возможность софинансирования с работодателем. Согласно документу, ИПС — это счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг физлица по договору доверительного управления. По сути, он представляет собой целевой аналог индивидуального инвестиционного счета (ИИС), но действующий в течение нескольких десятков лет до выхода гражданина на пенсию. ИПС предлагается использовать как один из форматов добровольного накопления пенсионного капитала, возможно, с участием работодателя. ИПС может существовать как единственный счет такого типа для каждого гражданина. Кроме того, он предполагает налоговые льготы — освобождение от уплаты НДФЛ при его закрытии после достижения клиентом пенсионного возраста (или при ряде других обстоятельств). Предлагаются ограничения по размеру инвестируемых сумм: минимально — 50 тыс. рублей в год в первые два года и максимально — 1—3 млн рублей в зависимости от срока, оставшегося до выхода на пенсию. В концепцию также заложено обязательное страхование средств и ценных бумаг, учитываемых на ИПС, на случай аннулирования лицензии доверительного управляющего или его мошеннических действий.

• Четыре бизнес-объединения — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России» — направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Бизнес-объединения напоминают, что законопроект об отмене уголовного наказания за валютные нарушения уже подготовлен Российским экспортным центром. Авторы послания указали на чрезмерную жесткость валютного контроля, а также наказаний за валютные нарушения. Например, за нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере нарушителя ждет до пяти лет тюрьмы. Невозвращение выручки нужно считать не самостоятельным преступлением, а отягчающим обстоятельством, например легализации преступных доходов, уверены авторы письма.