При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров регулятора 22 марта, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — говорится в пресс-релизе.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 апреля 2019 года.

Банк России оставил ключевую ставку без изменений
Банк России оставил ключевую ставку без изменений

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 22 марта, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. Об этом говорится в сообщении регулятора.