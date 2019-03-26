Долг ВЭБа перед ЦБ в 212 млрд рублей, выданных регулятором на санацию Связь-Банка и «Глобэкса», будет реструктурирован, чтобы не было убытков при передаче в казну Связь-Банка, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов по итогам заседания набсовета.

На минувшей неделе он говорил, что ВЭБ вряд ли получит возмещение от Промсвязьбанка за передачу Связь-Банка, но может получить комфортные условия по кредиту от ЦБ. ВЭБу пришлось «спасать» «Глобэкс» и Связь-Банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 млрд рублей на их финансовое оздоровление. Связь-Банк в конце прошлого года завершил присоединение банка «Глобэкс», став его правопреемником.

ВЭБ в конце прошлого года предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка. Идея была одобрена премьер-министром РФ.

Шувалов: ВЭБ вряд ли получит от Промсвязьбанка возмещение за передачу Связь-Банка ВЭБ в конце прошлого года предложил передать Связь-Банк на баланс Промсвязьбанка.

«Мы должны провести работу с Министерством финансов и Центральным банком по переоформлению долга ВЭБа перед ЦБ в размере 212 миллиардов рублей с тем, чтобы вся эта операция не принесла убытков ВЭБу», — сказал Шувалов.

Основная часть работы по оценке портфеля Связь-Банка, а также его проблемных активов уже завершена, отметил глава ВЭБа.

ВЭБ планирует перейти к действиям по передаче своей «дочки» в ПСБ до конца I квартала, говорил замглавы Минфина Алексей Моисеев в конце января. Позже он отмечал, что Связь-Банк может перейти на баланс Промсвязьбанка в текущем году, если ВЭБ и Банк России договорятся об этом.