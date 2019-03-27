Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи снизился на 1% и составил 2 487,48 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,85% — до отметки 1 207,23.

Бумаги Сбербанка опустились на 1,79%, «Газпрома» — снизились на 1,08%, «АЛРОСы» — на 0,71%, Московской биржи — на 0,51%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 0,71%.

Российский рынок все-таки оделся в «красное», отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В среду коррекция стала основным сценарием для российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи к вечеру отступил в область 2 490 пунктов и сохраняет потенциал снижения еще на 1,5—3% как минимум. Индекс РТС охладился за сегодня неплохо, просев к 1 209 пунктам, и может соскользнуть к 1 200 пунктам без особенных препятствий. Краткосрочный тренд для российского рынка — нисходящий, но без продаж с фанатизмом», — комментирует эксперт.