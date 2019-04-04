Альфа-Банк уменьшил ставки по валютным вкладам.

Изменение составило 0,05—0,2 процентного пункта.

Депозит «Победа+» (от 500 долларов или евро) открывается в долларах под 1,05—2,5%, в евро — под 0,01% годовых (прежде — под 1,25—2,5% и 0,05—0,25% соответственно). Сроки размещения депозита в долларах составляют три, шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года, в евро — один, полтора, два и три года. Проценты ежемесячно выплачиваются на отдельный счет либо капитализируются.

«Потенциал+» (от 500 долларов на срок от трех месяцев до трех лет) можно оформить под 0,7—1,55% годовых (ранее — под 0,75—1,7%). Предусмотрена возможность пополнения счета и частичного снятия средств. Проценты ежемесячно капитализируются. Предложение действительно только для клиентов с пакетами услуг «Премиум», «Максимум+» и «А-Клуб».



Возможно увеличение ставки при подключении пакета услуг «Эконом», «Оптимум», «Комфорт», «Максимум+», «Премиум» или «Альфа Private».