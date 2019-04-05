Фондовые торги в РФ закрылись в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,22% и составил 2 540,99 пункта. Индекс РТС повысился на 0,48% — до уровня 1 225,84.

Акции Сбербанка прибавили в цене 2,57%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — 0,85%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,73%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 0,18%, акции самой Московской биржи — на 0,27%.

«На российском фондовом рынке остаются оптимисты, но со свежими торговыми идеями туго. Индекс Мосбиржи держится в русле 2 525—2 550 пунктов, но именно сейчас возможностей для продолжения бурного роста мало. Индекс РТС лег в «боковик» 1 210—1 235 пунктов», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова считает, что покорения рублевым индексом Мосбиржи отметки в 2 550 пунктов пока не предвидится в связи с санкционным риском.

«В понедельник, 8 апреля, ожидаю консолидации возле достигнутых уровней. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2 530—2 560 пунктов, ориентир по РТС: 1 210—1 230 пунктов», — указывает Овчинникова.

Обнародовавший свой комментарий чуть позже главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что российский фондовый рынок смог выйти в пятницу к максимумам недели благодаря позитивному внешнему фону. «Так, рынок энергоносителей, ощущавший в середине недели давление со стороны данных по запасам углеводородов в США, смог вновь подняться к локальным максимумам. Также поддержку нашим бумагам оказала динамика западных фондовых площадок», — поясняет эксперт.



«В ходе текущей недели «быкам» удалось выполнить сразу три задачи. Первоначальной их целью был пробой сопротивления на уровне 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако две предыдущие попытки выйти выше этого значения оканчивались коррекцией, в результате чего было необходимо закрепиться выше этой отметки. Под конец же недели они сделали существенный шаг к историческому максимуму, установленному в феврале в районе 2 552 пунктов. В случае сохранения позитивных тенденций уже в рамках следующей недели индекс Мосбиржи может предпринять попытку подъема в район 2 600 пунктов», — прогнозирует Зварич.