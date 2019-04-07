Апрельское исследование The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления». Полный текст исследования размещен на сайте Brookings .

Индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели ухудшаются. Пока речь не идет о наступлении рецессии, однако темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно обратить вспять. Значимое влияние на негативные показатели оказывают геополитическая неопределенность и торговые войны.

В странах с развитой экономикой, констатируют авторы отчета, сохраняется высокий уровень госдолга. Это препятствует применению налоговых и бюджетных методов стимулирования роста экономики. В США снижаются темпы роста таких базовых показателей, как занятость и розничные продажи. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям. Это, как в 2018 году указывали авторы исследования Федерального резервного банка Сан-Франциско, может быть индикатором предстоящей экономической рецессии.

Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%.

Темпы экономического роста в Европе снижаются вслед за экономикой Германии, которую авторы называют «локомотивом еврозоны». 31 января Министерство экономики и энергетики Германии резко сократило прогноз по росту экономики страны с 1,8% до 1% в 2019 году, связав это с последствиями Brexit и торговыми конфликтами США и Китая. Еврокомиссия оказалась менее пессимистична, но прогноз по росту немецкой экономики также снизила, с 1,8% до 1,1%. По сравнению с ноябрьским прогнозом в феврале Еврокомиссия понизила оценки роста в 2019 году всех экономик еврозоны, кроме Греции и Мальты. Прогноз по росту ВВП всей еврозоны понижен с 1,9% до 1,3%.

В целом Brookings выделяет три основных фактора, угрожающих мировому экономическому росту. Первый — потеря импульса роста в развитых экономиках, что окажет прямое влияние на объемы импорта и трансграничные потоки товаров. Второй — ухудшение потребительских настроений и индексов делового климата, ведущее к снижению спроса и падению инвестиций в производственный капитал. Третий фактор — геополитические риски, в том числе рост популизма.

Замедление темпов роста будет характерно в 2019 году и для российской экономики. В январе Международный валютный фонд понизил прогноз по росту российской экономики в 2019 году до 1,6% и в 2020-м — до 1,7%. До этого, в октябре, рост ВВП России оценивался в 1,8% в 2019 и 2020 годах. Прогноз Всемирного банка по росту ВВП в России в 2019 году снизился с 1,5% до 1,4%. В правительстве, в свою очередь, в 2019 году запланировали рост на 1,3%.