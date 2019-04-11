Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,05% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 579,86 пункта. Индекс РТС подрос на 0,04% до отметки 1 236.

«Утренняя коррекция нефтяных котировок и снижение большинства азиатских рынков могут привести и к снижению российских акций в начале торгов. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 555—2 605 пунктов, по индексу РТС — 1 250—1 275 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.