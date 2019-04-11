Глава Росстата Павел Малков представил план реформы ведомства. Предстоящие изменения в Росстате будут включать переход к работе с большими массивами данных, создание аналитической платформы, уход от большого количества распоряжений правительства при формировании плана статистических работ. Об этом рассказал Павел Малков на Апрельской конференции НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

В апреле 2019 года Росстат представит стратегию развития до 2024 года, анонсировал Малков.

На данный момент, по словам чиновника, у российской статистики есть три главных вызова: для бизнеса это избыточная нагрузка из-за отчетности, для самого Росстата — низкое качество поступающих данных, а для сторонних пользователей — нехватка информации, непонимание методологии и недостаточная скорость предоставления сведений. Одни из главных критиков ведомства — региональные и муниципальные власти, заметил глава Росстата.

Росстату приходится искать баланс между скоростью публикации данных и их качеством, частично решить эту проблему можно цифровизацией, заявил глава службы. Скоро появится новый сайт Росстата, служба разработает «дорожные карты» взаимодействия с другими ведомствами, собирающими статистику, а в следующем году стартуют пилотные проекты Росстата по большим данным.

Big data, с одной стороны, позволяют обновлять статистику практически в реальном времени и не привязываться к циклу отчетности, заявил Малков. На них минимально влияет человеческий фактор, а нагрузка на респондентов снижается. С другой стороны, эти данные плохо структурированы, их источники нестабильны, а репрезентативность зачастую сложно установить. Пилотные проекты в этой сфере будут касаться статистики туризма на основе сведений мобильных операторов, банков, платежных систем, интернет-ресурсов. Данные мобильных операторов позволят вести статистику миграции, а контрольно-кассовая техника и платежные системы — статистику торговли и инфляции (пока цены анализируются сотрудниками Росстата «вручную» прямо в магазинах). Автоматический анализ потребительских цен — это мечта, но пока к ней не смогли прийти ни в одной стране, сказал Малков.

Цифровая аналитическая платформа, которую создает Росстат, подразумевает единую методологию, окно сбора данных, их обработки и распространения. Платформа на первом этапе будет включать единое хранилище первичных данных, реестры форм показателей и респондентов и будет автоматизировать формирование плана статистических работ.

В частности, план, который сейчас утверждается правительством, а затем практически сразу подвергается изменениям, которые опять приходится утверждать в правительстве, должен формироваться полностью в электронном виде. Это позволит понять, сколько денег тратится на подсчет каждого показателя и насколько он нужен, объяснил Малков.

Хранилище первичных данных позволит собрать в одном месте информацию, которая сейчас хранится разрозненно и по разным правилам и не может использоваться для аналитики. Кроме того, Росстат планирует, что в будущем компании-респонденты будут подавать отчетность не на бумаге, а через личный кабинет.