Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов, сообщил «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин и пообещал, что обсуждение будет максимально публичным.



В декабре 2018 года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать. Орешкин тогда возразил, что методология Росстата правильная, универсальная и основана на международных принципах.



Изменение методики расчета доходов обсуждается еще с 2000-х годов, рассказывает Игорь Поляков из ЦМАКП: в 2014-м Росстат подготовил новую методологию, в 2017 году усовершенствовал ее и провел предварительные расчеты. Она прошла экспертизу, но решения властей о ее внедрении так и не последовало. Это пора сделать, уверен главный экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

Сейчас «лучший способ применения данных (Росстата) о реальных доходах — это их игнорирование», пишет он в аналитической записке «Шесть причин, почему мы никогда не упоминаем о реальных располагаемых доходах». Разработанную еще в 1996 году методологию Росстат «косметически» изменил в 2006-м, но за 13 лет изменились и финансовые рынки, и каналы розничных продаж, а с ними и значимость различных видов доходов, расходов и сбережений в жизни людей, рассуждает Исаков.

Доход домохозяйства равен сумме его расходов (включая обязательные платежи) и сбережений, пишет Исаков в записке, но на практике наблюдаемый (белый) доход оказывается меньше этой суммы; недостающую разницу Росстат рассматривает как серый доход и рассчитывает балансовым методом. Если расходы выросли, а белые доходы — нет, он увеличивает на соответствующую величину серые доходы. То есть эти серые доходы в значительной степени определяются потребительскими расходами, констатирует главный экономист Альфа-Банка Орлова.



Так, продажу домохозяйствами валюты Росстат рассматривает как рост доходов, а покупку — как рост расходов, говорит Исаков: если человек продал 100 долларов и тут же снова купил 100 долларов, его доходы фактически не изменились, но Росстат сбалансирует первую продажу доходами, а вторую — расходами, то есть и те и другие вырастут. Рублевые депозиты, приводит он еще один пример, Росстат рассматривает как сбережения, а валютные вовсе не учитывает, поэтому, если домохозяйство просто переложило деньги из валюты в рубли, его серые доходы вырастут, а если из рублей в валюту — сократятся. Из-за этого периоды, когда население активно покупает наличную валюту, искажают счет реальных доходов.

По данным Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд — с 2014 по 2018 год и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013-го. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 года. Даже электоральный цикл 2018 года, когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию.

