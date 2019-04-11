Продажи валюты нерезидентами и дочерними иностранными банками на внутреннем рынке РФ с начала года составили 355 млрд рублей. Такие данные приводятся в мартовском «Обзоре рисков финансовых рынков» , подготовленном Банком России.

Регулятор констатирует, что рост аппетита глобальных инвесторов к риску и повышение цен на нефть отразились на курсе рубля, который продемонстрировал наибольший рост с начала года среди стран с развивающимся рынком. «При этом с начала 2019 года нерезиденты и дочерние иностранные банки продали на внутреннем рынке (накопленным итогом) иностранной валюты на 355 млрд рублей (в марте — 117 млрд рублей), что на 24,5% больше продаж за аналогичный период 2018 года (285 млрд рублей)», — указано в докладе.

Низкая волатильность курса рубля и высокие рублевые ставки на денежном рынке увеличивают привлекательность стратегии carry trade для нерезидентов, отмечают также в ЦБ.

«Пользуясь низкой волатильностью курса рубля (6,9% в среднем за март) и высокими рублевыми процентными ставками, нерезиденты и дочерние иностранные банки увеличили размещение рублевой ликвидности на валютных свопах в феврале — марте 2019 года в рамках стратегии carry trade. Нетто-позиция этой группы участников на валютных свопах в I квартале достигала максимальных значений с апреля 2018 года», — сообщает регулятор, напоминая, что «в апрельский и августовский периоды повышенной волатильности размещение нерезидентами и дочерними иностранными банками рублевой ликвидности в рамках стратегии carry trade резко сокращалось».



«Наблюдался рост длинных позиций нерезидентов по рублю на рынке «валютный своп» в рамках стратегии carry trade, а открытая позиция на рынке выросла почти на 10 млрд долларов США. Предложение иностранной валюты на рынке «валютный своп» обеспечивали преимущественно российские системно значимые кредитные организации при существенном росте остатков средств на счетах клиентов в иностранной валюте», — добавляют в ЦБ.