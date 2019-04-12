Агентство по страхованию вкладов выберет на конкурсной основе банки-агенты для выплаты страховых возмещений вкладчикам банка «Аспект» до 18 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба АСВ. Банк «Аспект» лишился лицензии 12 апреля.

Выплаты начнутся не позднее 26 апреля.

«Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 18 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Возмещение по вкладам выплачивается АСВ вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.