Также была аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

ЦБ России отозвал лицензию у банка «Аспект». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 12 апреля 2019 года № ОД-809 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка «Аспект» (регистрационный номер 608, Москва», — говорится в сообщении.

Банк России принял такое решение в соответствии с пунктом 6 и пунктом 6.1 части первой статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности» на основании того, что банк «Аспект» допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — банк представлял в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также было обнаружено, что кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Банк России в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к «Аспекту» меры в связи с нарушением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ. Кроме того, у банка была аннулирована лицензия на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию введена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк «Аспект» — участник системы страхования вкладов.