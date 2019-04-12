Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,32% и составил 2 559,72 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,66%, до отметки 1 253,44.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,06%, «Газпрома» — на 0,68%, «АЛРОСы» — на 0,46%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» — снизились на 0,73%. Цена акций Московской биржи осталась без изменений.

Российский рынок завершает неделю в «зеленой зоне», констатирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. «На российском фондовом рынке остаются покупатели. Индекс Мосбиржи к вечеру вернулся в область 2 560 пунктов, краткосрочный коридор движения предполагает колебания в пределах 2 545—2 570 пунктов. Индекс РТС выглядит стабильным в коридоре 1 250—1 260 пунктов», — комментирует эксперт.

Она допускает, что «быки», но с более умеренным настроением, останутся на отечественной площадке до тех пор, пока не изменится внешняя конъюнктура.

Новая неделя на отечественной бирже начнется в «зеленой зоне», прогнозирует младший аналитик ИК «Фридом Финанс» Александра Овчинникова. «Номинированный в рублях индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2 540—2 590 пунктов, долларовый РТС останется в границах 1 240—1 260», — полагает эксперт.