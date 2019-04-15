Российская трехсторонняя комиссия (РТК) при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений не обсуждает вопрос отмены подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан, в плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится, сообщили журналистам в аппарате РТК.



Ранее «Известия» сообщили, что в правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. По данным газеты, речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.

В аппарате РТК сообщили об отсутствии совещаний по этому вопросу и пояснили, что в генеральном соглашении между сторонами социального партнерства на 2018—2020 годы содержится пункт о проведении консультации о внесении в налоговое законодательство изменений об установлении социального налогового вычета по НДФЛ для малоимущих работников в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

«Речь идет о пункте, который содержится в публичном документе — генеральном соглашении между сторонами социального партнерства на 2018—2020 годы. На основе генсоглашения формируется план работы РТК. В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится», — сообщили в аппарате.

Генеральное соглашение между сторонами социального партнерства — общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством РФ на 2018—2020 годы было подписано в январе 2018 года. Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне в 2018—2020 годах и совместные действия сторон по их реализации.