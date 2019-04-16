Принимаемые меры по защите персональных данных отстают от требований сегодняшнего дня и не достигают в полной мере поставленных целей, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает РБК .

По его словам, на данный момент персональные данные являются частью big data, в связи с чем необходимо в ближайшее время разработать новые формы и методы регулирования «больших данных».

Также в России существует проблема соблюдения права на неприкосновенность частной жизни, которую невозможно решить без правовой регламентации обработки big data, добавил Жаров.