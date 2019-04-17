Действие позитивных факторов, поддерживающих российскую валюту, может ослабеть во второй половине года, считают аналитики Промсвязьбанка. Они полагают, что в апреле — мае рубль может показать годовой максимум, особенно в случае роста нефтяных цен до 75 долларов за баррель.

«Справедливая стоимость американской валюты на рынке сейчас — 63 рубля, однако укреплению рубля мешает ожидание инвесторами санкций», — пояснил аналитик банка Богдан Зварич.

В Промсвязьбанке полагают, что рост добычи сланцевой нефти в США и повышение экспорта «черного золота» странами — участниками ОПЕК во второй половине года может обрушить стоимость барреля Brent до 55 долларов.

В итоге это приведет к сокращению профицита торгового баланса. По оценкам аналитиков банка, его размер может упасть в полтора раза. Этот фактор перестанет поддерживать рост ВВП и приведет к сокращению предложения на валютном рынке, считает Зварич.

Дополнительное давление на российскую валюту может оказать реализация национальных проектов. По словам аналитика, это потребует закупки оборудования и технологий за рубежом, что приведет к увеличению спроса на доллары и евро.

В ходе утренних торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2019 года превысила 72 доллара за баррель. По состоянию на 11:42 мск баррель Brent стоит 72,05 доллара, свидетельствуют данные биржи. В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня 72 долларов за баррель 8 ноября 2018 года.