Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением курса рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск курсы доллара и евро расчетами «завтра» составили 64,02 рубля и 72,36 рубля соответственно. На 10:10 мск доллар прибавил 19 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, его курс составил 64,04 рубля, а евро вырос почти 27 копеек — его курс составил 72,37 рубля.

Перед началом торгов заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозировала, что в четверг торги по рублевым парам могут открыться небольшой коррекцией рубля вниз. «Мы понизили прогноз по паре доллар/рубль до 63,5—64,8 рубля, а по паре евро/рубль — до 71,8—72,9 рубля», — добавила она.

«По итогам дня на Мосбирже доллар с расчетами «завтра» подешевел до 63,8450 рубля (минус 24,5 копейки), а европейская валюта снизилась до 72,1000 рубля (минус 22,25 копейки). При этом евро обновил минимумы с мая прошлого года. Пауза в росте нефтяных котировок может приостановить и укрепление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,2—64,5 рубля, для европейской валюты — 71,4—72,8 рубля», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.