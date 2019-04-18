ЦБ РФ заключил соглашения с двумя нерезидентами по участию в системе передачи финансовых сообщений, еще с пятью — ведет переговоры. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина на XIII Международной конференции «Платежная индустрия: практика и трансформация».



«С двумя нерезидентами у нас уже заключены соглашения, и один из них завершил все технические и технологические процедуры, сейчас оформляется документация по его подключению и включению в справочник. Мы надеемся, что он вскоре будет доступен для обмена», — сказала она.

«Еще с пятью нерезидентами из других стран идет согласование договора, и мы надеемся, что первый шаг уже сделан: все большее и большее количество нерезидентов становятся нашими участниками», — добавила она.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Последняя в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тыс. крупнейших организаций более чем в 200 странах.