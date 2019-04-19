Рубль слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте торгов (на 10:00 мск) курс доллара расчетами «завтра» равнялся 63,97 рубля, повысившись почти на 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на 10:00 мск стоил 71,93 рубля (плюс 11 копеек).

В последующие минуты валюты продолжали расти в цене. На 10:10 курс доллара составил 64,03 рубля за доллар, повысившись на 14 копеек к уровню закрытия. Курс евро повысился почти на 19 копеек и составил 72 рубля.

В пятницу торги по рублевым парам могут открыться небольшой коррекцией рубля вниз, прогнозировала перед началом торгов заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Мы понизили прогноз по паре доллар/рубль до 63,5—64,8 рубля, а по паре евро/рубль — до 71,8—72,9 рубля», — прокомментировала она.

По мнению аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, рубль по-прежнему сохраняет шансы пойти в район 63 рублей за доллар. «В ближайшие дни рубль продолжит получать поддержку от налогового периода, а «доклад Мюллера» еще больше снизил риски введения жестких санкций в отношении Москвы», — пояснил аналитик.