ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 20 апреля.

Курс доллара понизился на 10,86 копейки, составив 63,9602 рубля (64,0688 рубля на 19 апреля). Курс евро просел на 32,08 копейки, до 71,9232 рубля (72,244 рубля на 19 апреля).

На валютных торгах Московской биржи утром в пятницу рубль падал в цене по отношению к доллару и евро. Ближе к середине дня темпы снижения курса рубля замедлились. На 12:03 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился почти на 6 копеек и составил около 63,95 рубля. Евро на тот же момент времени подорожал на 11 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 71,93 рубля.

Курсовые диапазоны с начала пятничной сессии составляют 63,9—64,05 рубля за доллар и 71,82—72,01 рубля за евро.