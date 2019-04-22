Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,81% и составил 2 584,74 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,17% — до отметки 1 275,55.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,2%, «Газпрома» — на 0,55%, «АЛРОСы» — на 0,13%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,65%, Мосбиржи — на 0,68%.

Нефть придала импульс российскому рынку, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В понедельник спрос на российские активы преобладал, что позволило нашему рынку продемонстрировать позитивную динамику. Основным поводом к покупкам стала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 74 долларов за баррель на заявлениях из США о снятии послаблений для покупателей иранской нефти. При этом в Европе сегодня торги не проводились, а в Штатах после первых часов торгов основные индексы теряли в пределах 0,2%. В результате наши игроки сосредоточились на ситуации на рынке нефти», — комментирует эксперт.

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла до полугодового максимума Инвесторы опасаются обнуления поставок нефти из Ирана.

В результате сегодняшних торгов индекс Мосбиржи вплотную подошел к историческим максимумам, установленным 10 апреля.

«Вполне возможно, что при сохранении внешнего позитива уже в рамках ближайших сессий «быки» попытаются переписать максимумы и вплотную подойти к уровню 2 600 пунктов. При этом мы сохраняем ближайшей целью роста отметку 2 640 пунктов», — заключает аналитик.

