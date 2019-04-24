Нефтяные компании в рамках демпфирующего механизма получат компенсации из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму 400—450 млрд рублей. Об этом сообщил Минфин России.

«Параметры корректировки демпфирующего механизма и источники компенсации выпадающих за счет этого доходов бюджета, определенные в протоколе совещания о рынке нефти и нефтепродуктов, актуальны только на 2019 год. В 2019 году по таким параметрам компенсация нефтяным компаниям из ФНБ составит 400—450 миллиардов рублей», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что договоренности по демпферу на 2020 год не достигнуты, так как при аналогичных параметрах размер компенсации нефтяникам может достигать 1,7 трлн рублей.