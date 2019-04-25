Российские фондовые индексы завершили торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи снизился на 0,7% и составил 2 560,94 пункта. Индекс РТС опустился на 1,42 % — до отметки 1 245,98.

Бумаги Сбербанка потеряли 3,3%, «Газпрома» — на 1,02%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,78%, «АЛРОСы» — на 0,53%, Московской биржи — снизились на 0,59%.

Российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, продажам способствовала динамика западных площадок.

«Поддержку российскому рынку могла оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вплотную подошел к 75 долларам за баррель, однако данный фактор был проигнорирован инвесторами. Первое, что стоит отметить, что текущая динамика укладывается в рамки коррекции, говорить о развороте рынка и начале полноценного снижения преждевременно. При этом чуть ниже текущих отметок рынок получит двойную поддержку в виде уровня 2 550 пунктов и восходящего тренда ускорения, берущего начало от минимумов декабря 2018 года. С опорой на эту поддержку «быки» могут попытаться развернуть индекс Мосбиржи и возобновить восходящую динамику», — комментирует эксперт.