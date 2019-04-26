Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,18% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 556,26 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% до отметки 1 243,95.

«Снижение азиатских рынков и нефтяных котировок вновь сформировало негативный фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 535—2 585 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.