Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ипотечных каникулах — они будут распространяться как на новые, так и на действующие кредитные договоры. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволяет заемщикам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах (в случае потери работы или снижения дохода), взять шестимесячную паузу в обслуживании ипотечного кредита без риска получить повышенные штрафы или потерять квартиру.

Каникулы будут предоставляться по кредитам, не превышающим 15 млн рублей. Заемщики смогут приостановить выплаты по ипотеке на полгода или уменьшить их размер. При этом информация об отсутствии платежей за это время не будет отражаться в кредитной истории.

В документе не делается исключения для валютных кредитов, то есть закон распространяется на любые кредиты — и в рублях, и в валюте.

Закон был разработан парламентариями в рамках реализации послания президента Владимира Путина. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.