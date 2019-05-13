Севергазбанк предложил новый потребкредит «Доступный». Получить кредит на любые цели или рефинансирование возможно по фиксированной ставке 11,5% годовых. Сумма финансирования — от 250 тыс. до 1 млн рублей на срок от двух до пяти лет.

Воспользоваться предложением смогут следующие категории заемщиков: работники бюджетной сферы, пенсионеры, лица, имеющие ипотечный кредит в сторонней кредитной организации или потребительский кредит (при условии целевого использования — рефинансирование).

«Ставка действительна только при обязательном оформлении программы «Защита заемщика», в случае отказа получить кредитные средства возможно только по стандартным программам, предоставляемым в банке. Если заемщик захочет отключить страхование после выдачи кредита, процентная ставка автоматически увеличится на 4 процентных пункта», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.