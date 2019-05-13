Работодатели задерживают заработную плату 35% заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), выяснил в своем исследовании сервис «Робот Займер».

Из тех 35% заемщиков, которым не платят зарплату вовремя, 24,5% выплаты задерживают несколько раз в год, а 10,2% опрошенных — постоянно.

При этом, отмечается в исследовании, 65,3% заемщиков в целом получают зарплату вовремя: ее не задерживают никогда (43,4%) или не чаще, чем раз в год (21,9% опрошенных). Микрозаймы требуются им на срочные покупки и непредвиденные бытовые расходы.

«Объективный спрос населения на небольшие краткосрочные займы остается высоким. В случае если вдруг официальный рынок МФО перестанет существовать, данная категория заемщиков будет вынуждена закладывать имущество в ломбарды или обращаться к «серым» кредиторам, займы которых несоизмеримо дороже, чем в легальных МФО», — прокомментировали результаты исследования специалисты «Займера».