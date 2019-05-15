Средний чек в апреле 2019 года снизился на 3%, или на 17 рублей, относительно показателя прошлого месяца, составив 557 рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе исследовательского холдинга «Ромир».

Как отмечают в организации, пока что апрельский средний чек стал самым низким значением показателя с начала года.

По сравнению с апрелем 2018 года средний чек почти не изменился, уменьшившись на рубль, или 0,2%.

На фоне общего сокращения повседневных расходов почти на 8% в апреле наблюдалось снижение размера среднего чека.

Средний чек снизился в апреле во всех федеральных округах. В Москве средний чек в апреле потерял 2,4%, снизившись до размера в 739 рублей против 757 рублей в марте. В годовом выражении также произошло сокращение на 3%. В Санкт-Петербурге в апреле чек сохранил мартовское значение в 718 рублей. За год же он потерял 5,2%.