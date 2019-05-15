В Минфине удачно воспользовались повышенным интересом инвесторов к облигациям федерального займа (ОФЗ) и провели в среду, 15 мая, сразу три аукциона, разместив длинные бумаги со сроком погашения в мае 2034 года.

Суммарный спрос на трех аукционах составил свыше 239 млрд рублей, при этом более половины пришлось на короткие ОФЗ с погашением в 2024 году. Разместить их финансовому ведомству удалось по цене ниже рынка: доходность выпуска составила 8,03%. К более длинным бондам Минфину пришлось дать небольшую премию — 0,35 п. п. Суммарный объем размещенных бумаг составил 134,7 млрд рублей.

Ранее аналитики Райффайзенбанка отмечали, что волна «бегства в качество», вызванная обострением торгового конфликта между США и Китаем, пока обходит стороной развивающиеся рынки. Помимо этих внешних факторов вместе с повышенной стоимостью нефти существенную поддержку спросу на ОФЗ оказывает погашение предыдущих выпусков ОФЗ на 250 млрд рублей.

Аукционы Минфина поддерживает и спрос со стороны иностранных инвесторов. Как сообщил ЦБ, в апреле удалось разместить максимальный месячный объем ОФЗ за всю историю наблюдений — на 403,8 млрд рублей по номиналу. Значительную часть (41,6%) выкупили нерезиденты и дочерние иностранные банки, отмечал регулятор.