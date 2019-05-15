Во II квартале 2019 года Минфин разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 637,9 млрд рублей по номинальной стоимости, тем самым выполнив квартальный план. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«При подготовке плана на II квартал этого года министерство исходило из умеренно консервативных оценок ожидаемого спроса на ОФЗ, однако благоприятная рыночная конъюнктура и новый формат проведения аукционов по размещению ОФЗ без ограничения объема предлагаемых облигаций позволили разместить запланированный объем ускоренными темпами», — говорится в сообщении.

До конца II квартала планируется провести еще пять аукционных дней.

Ведомство продолжит размещение ОФЗ без пересмотра ранее заявленного объема размещения государственных облигаций.