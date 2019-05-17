Уголовное дело бывшего президента ООО КБ «Динамичные системы» и его сообщников, обвиняемых в хищении 585 млн рублей, направлено в Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом сообщает Генеральная прокуратура (ГП) РФ.

В ГП утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Батракова, Виталия Вергизова, Дмитрия Каприелова, Ильдара Клеблеева, Андрея Кузнецова, Игоря Синюхина и Федора Цырульника. Они обвиняются в растрате, совершенной с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере, говорится в сообщении ведомства.

Дела двух участников хищения 585 млн рублей у банка «Динамичные Системы» ушли в суд В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывших сотрудников банка «Динамичные Системы» — советника председателя правления и начальника управления кредитования. Они обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ: в растрате в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения.

По данным следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016-го в Москве президент КБ «Динамичные системы» Цырульник, исполняющий обязанности предправления банка Синюхин, а также Вергизов, Кузнецов, Клеблеев и другие лица при содействии сотрудников ГУ ЦБ Батракова и Каприелова похитили со счета банка 585 млн рублей. Они выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным фирмам-однодневкам.

Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Расследование дела продолжается.