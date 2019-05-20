Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Международный Финансовый Клуб» до уровня «ruВВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг «ruB+» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение уровня рейтинга обусловлено передачей существенной части проблемных активов с баланса банка в 2018—2019 годах, что позволило улучшить позиции по капиталу и качеству активов, а также изменением структуры собственности», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Там отмечается, что рейтинг кредитоспособности банка отражает его адекватную позицию по капиталу, слабые рыночные позиции, консервативную оценку качества активов, удовлетворительные оценки ликвидности и уровня корпоративного управления. Кроме того, агентством приняты во внимание неоднократные прецеденты оказания финансовой помощи банку (в том числе за счет капитальных вливаний) со стороны контролирующего акционера в течение последних нескольких лет.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке и недостаточно высокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска, указывают аналитики. Последнее связано со значительным объемом вложений в краткосрочные активы (порядка 55% приходится на ценные бумаги, МБК, ностро-счета и т. п.) при снижении конкурентных позиций банка в одном из ключевых для него рыночных сегментов — корпоративном кредитовании, что обусловлено как переуступкой проблемных кредитов третьим лицам, так и погашением (в том числе рефинансированием) задолженности.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена повышением значений нормативов достаточности собственных средств и устойчивости капитала к возможному обесценению активов и внебалансовых обязательств, а эти улучшения, в свою очередь, — комплексом мер по докапитализации (в мае 2018 года была проведена допэмиссия на 2,8 млрд рублей) и выкупу проблемных активов с баланса (за годовой период с 1 апреля 2018-го переуступлено порядка 8,3 млрд рублей ссудной задолженности), проведенных собственниками банка. Давление на рейтинг оказывает убыточность деятельности (согласно отчетности по РСБУ, убыток после налогообложения за период с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019-го составил 3 млрд рублей), которая связана с созданием резервов на возможные потери по ссудам и расходами по цессиям в рассматриваемом периоде. При этом чистые процентные и комиссионные доходы банка стабильно и с запасом покрывают его расходы на обеспечение деятельности.

Агентством позитивно оценивается выкуп существенного объема проблемной задолженности банка, что нашло отражение в улучшении качества кредитного портфеля, однако, по мнению аналитиков, оно остается недостаточно высоким. Так, за вышеуказанный отчетный период доля ссуд III—V категорий качества снизилась с 41% до 31%, уровень просроченной задолженности по кредитам, выданным юрлицам и ИП, — с 4,1% до нуля, по кредитам физлицам — с 14% до 4%. Сохраняется высокая доля пролонгированных и реструктурированных кредитов. Вместе с тем агентство отмечает высокие показатели обеспеченности ссудного портфеля.

Удовлетворительная ликвидная позиция определяется, с одной стороны, приемлемым уровнем показателей ликвидности и наличием источников рыночной дополнительной ликвидности. С другой стороны, отмечается повышенная доля валютной составляющей в структуре ресурсной базы (на 1 апреля этого года 75% привлеченных средств представлено остатками на валютных счетах).



Уровень корпоративного управления и стратегического обеспечения оценивается как удовлетворительный. Действующая стратегия банка до 2020 года была скорректирована в феврале 2019-го с фокусом на снижение риск-аппетита банка, в связи с чем планируется наращивание портфеля ценных бумаг и стабилизация доли кредитного портфеля в активах. Кроме того, планируется модифицировать бизнес-модель банка в части развития трансакционного бизнеса с целью наращивания комиссионного дохода. Но агентство отмечает невыполнение отдельных предусмотренных стратегией показателей по итогам прошедших периодов, а также внесение существенных правок в ряд целевых показателей ввиду изменения макроэкономической конъюнктуры. Позитивное влияние оказали укрупнение и повышение прозрачности структуры собственности банка (в результате изменений более 80% акций стало принадлежать напрямую Михаилу Прохорову).

