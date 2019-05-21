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• Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России лишь от 54 млн россиян, рассказали в пресс-службе фонда. Оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте могут скрывать данные о страховых взносах от ПФР — они либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте», отмечают СМИ. По словам экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход может достигать 12 трлн рублей.

• Сотрудникам администрации президента и аппарата правительства восстановили зарплаты, урезанные на 10% с 1 мая 2015 года. С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения. Это информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что «решение принималось в связи с дефицитным бюджетом». «Сейчас бюджет исполняется с профицитом, и те факторы, которые требовали сокращения зарплат на 10%, сейчас исчезли, поэтому зарплата вернулась в прежнее состояние без какого-либо увеличения», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

• Эксперты Банки.ру подсчитали, какую выгоду можно получить при расчетах дебетовыми картами разных банков в течение месяца, представив топ-пятерку карт по доходности. Проанализированы были карты с кешбэком или бонусами и начислением процентов на остаток. Доходность рассчитана исходя из суммы процентов, начисляемых на остаток средств на карточном счете за месяц, величины вознаграждения по программе лояльности и с учетом стоимости обслуживания карты.

• Агентство по страхованию вкладов намерено обсудить с вкладчиками «Югры» риски, связанные с предложением компании «Комплексные инвестиции» выкупить у «превышенцев» их требования к банку. По данным СМИ, сотрудники АСВ пригласили на круглый стол ряд крупных вкладчиков находящегося в процессе банкротства банка. В АСВ уверены, что цель выкупа — формирование подконтрольного комитета кредиторов банка в рамках банкротства, и намерены разъяснить возможные риски вкладчикам «Югры».

