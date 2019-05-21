В АСВ уверены, что формирование подконтрольного комитета кредиторов — это одна из приоритетных задач бенефициара на сегодняшний день

Агентство по страхованию вкладов планирует разъяснить вкладчикам «Югры», чьи вклады в банке превышали застрахованные 1,4 млн рублей, возможные риски выкупа в рассрочку их требований, сообщает «Коммерсант» .

Так, сотрудники АСВ пригласили на круглый стол 24 мая ряд крупных вкладчиков находящегося в процессе банкротства банка «Югра», рассказали изданию кредиторы банка. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», в ходе телефонного разговора ему сообщили, что во встрече, посвященной банкротству банка, будет участвовать около дюжины кредиторов. АСВ намерено обсудить с вкладчиками риски, связанные с предложением компании «Комплексные инвестиции» выкупить у «превышенцев» их требования к банку, добавляет он.

В АСВ уверены, что формирование подконтрольного комитета кредиторов — это одна из приоритетных задач бенефициара на сегодняшний день. Именно так объясняют в агентстве предложение «Комплексных инвестиций». «Имея контроль, можно затягивать процесс банкротства, оспаривая все действия конкурсного управляющего, в том числе продажу недвижимого имущества, которое в настоящее время является единственным ликвидным активом, препятствовать взысканию долгов, блокируя работу юристов, — пояснили в АСВ. — В результате чего выиграть время и обеспечить сокрытие имущества, на которое может быть обращено взыскание».

Генеральный директор «Комплексных инвестиций» Игорь Буравков сообщил изданию, что, выкупив права требования, компания не намерена участвовать в работе кредитного комитета банка. «В свете бурного обсуждения инициативы компании хочу еще раз подчеркнуть, что решение о выкупе вкладов физлиц принято исходя из социальной значимости данного вопроса», — заявил он.