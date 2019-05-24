Металлинвестбанк обновил мобильное приложение и интернет банк «METIB-Онлайн», сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Клиенты с обновленным приложением смогут через него удаленно открывать счета, открывать вклады, переводить деньги внутри банка по номеру телефона, совершать любые платежи и переводить средства с карты любой кредитной организации России на карту любого другого российского банка.

Начать пользоваться обновленными сервисами можно, зайдя в соответствующий раздел на официальном сайте Металлинвестбанка, а также скачав приложения в App Store и Google Play.