Российский союз автостраховщиков отмечает преобладающий тренд на снижение средних цен на ОСАГО, заявил президент РСА Игорь Юргенс. Он отметил, что, по данным союза, за первые четыре месяца 2019 года средняя цена ОСАГО для автомобилей физлиц снизилась на 5,62%, с 5 530 до 5 219 рублей, а в целом по рынку — на 5,1%, с 5 701 до 5 411 рублей.

«Мы видим, что пока между страховщиками сохраняется высокая конкуренция на рынке ОСАГО. Поэтому если какие-то компании подняли тарифы в отдельных регионах, то у автовладельцев, как правило, есть возможность купить полис там, где тариф ниже. Причем в том числе воспользовавшись и сервисом покупки электронного полиса ОСАГО», — сказал Юргенс.

Он также отметил, что индивидуализация тарифов по ОСАГО, которая предусмотрена вторым этапом реформы ОСАГО, сделает тариф зависящим от индивидуальных особенностей вождения и аварийности конкретного автовладельца, а не только от региона.

«Когда второй этап реформы будет реализован, безаварийные водители смогут рассчитывать на еще более значительное снижение стоимости полиса ОСАГО. Весь смысл реформы сегмента обязательной «автогражданки» рассчитан именно на то, чтобы законопослушные и безаварийные водители не платили за лихачей и часто попадающих в ДТП водителей. Мы рассчитываем на внесение в Госдуму этого блока поправок в самое ближайшее время», — пояснил Юргенс.

В понедельник «Ведомости» сообщили, что ряд крупных страховщиков резко повысили в Москве стоимость полисов ОСАГО для населения: так, на прошлой неделе, 21 и 23 мая соответственно, увеличили ставки «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах», причем на одну и ту же величину — на 14%, с 3 600 до 4 118 рублей, а ранее, еще до майских праздников, тарифы в столице поднял «Росгосстрах» (на 11%, с 3 699 до тех же 4 118 рублей).

