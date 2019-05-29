Процесс передачи кредитов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Промсвязьбанк идет очень тяжело, но схема заработала, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Очень тяжело процесс идет, но схема вроде заработала», — сказал он, комментируя передачу кредитов ОПК в Промсвязьбанк.

Ранее в рамках интервью Моисеев сообщил, что первая сделка по передаче Сбербанком кредитов ОПК в Промсвязьбанк близка к завершению.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.