Средний чек дачных покупок россиян в первой половине мая 2019 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2 640 рублей. На те же 10% увеличилось и количество самих покупок. Об этом говорится в исследовании потребительского спроса начала дачного сезона (с 1 апреля по 15 мая 2019 года), сообщает пресс-служба Сбербанка.

Средний чек в апреле составил 2 495 рублей, что на 3% выше, чем в 2018 году. Покупок было сделано на 13% больше.

Наиболее популярными приобретениями стали садовые инструменты, среди которых были веники, совки, лопаты и др. Кроме того, российские дачники часто покупали кисти, перчатки, дрели, перфораторы и шуруповерты.

Среди популярных покупок, которые отметили аналитики «Платформы ОФД», значатся штукатурка, шпатлевка, древесные плиты, монтажная пена, краска.

Больше всего товаров для ремонта с 1 апреля по 15 мая 2019 года приобрели в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Тюменской, Самарской, Ростовской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Красноярском крае.

Компания «Сбербанк страхование» зафиксировала в начале дачного сезона всплеск спроса на продукты по страхованию имущества физлиц — квартир и загородных домов. С 1 апреля по 15 мая СК «Сбербанк страхование» продала почти 117 тыс. полисов страхования имущества физлиц, что по сравнению с тем же периодом 2018 года выше на 85%.